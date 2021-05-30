Нурмагомедов отреагировал на слова Чимаева в свой адрес

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывания шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в свой адрес.

«Не было никакого разочарования, я этого человека никогда не видел. Мы с ним общались по телефону пару раз. Разочарование бывает, когда от человека ждёшь отдачи, а я от этого человека ничего никогда не ждал. Если он считает нужным, пусть пишет. Я думаю, что не подойду к Чимаеву. Высказывания Артёма Лобова и его — это не одно и то же», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Во время эфира главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram, когда речь зашла о Нурмагомедове и его возможном приглашении в бойцовский клуб «Ахмат» в комментариях к эфиру Чимаев написал «Мы и его порвём, если он захочет».

Такие слова слова бойца привели к словесной перепалке в соцсетях с двоюродным братом Нурмагомедова — Абубакаром.

Ранее Нурмагомедов впервые высказался о словах Кадырова о себе.

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