Нурмагомедов впервые высказался о словах Кадырова о себе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о себе.

«Не считаю, что нужно как-то на это реагировать, думаю, что это больше связано с жизненным опытом. Высказывания у меня в жизни были разные: и хорошие, и плохие. У каждого человека есть своё мнение, так что пусть оно будет. Прямой эфир Рамзана Кадырова не смотрел, я читал, что вы пишете. Почему для вас это сенсация? Он же назвал меня чемпионом. Я не вижу оскорбления в проекте, не вижу никаких оскорблений», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

Он также признался, что его не задели слова Кадырова о сопернике Эле Яквинте, так как о том, что американец работал риелтором, и так писали все, кто хотел принизить заслуги Хабиба.

«Вы же это писали и опубликовали везде. Хотя на тот момент у него была серия из пяти побед и он не проигрывал пять лет, этого никто не учёл. Я не прочитал этого от вас», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, Кадыров отметил, что Нурмагомедов никогда не выступал под флагом России, а также назвал бойца проектом UFC.

Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний боец сообщил, что завершает карьеру. Всего на счету россиянина 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее Зубайра Тухугов выразил мнение, что в словах Кадырова в адрес Нурмагомедова не было оскорбления.