«Манчестер Сити» и «Челси» огласили стартовые составы финала Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси» огласили стартовые составы команд на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» и «Челси» огласили стартовые составы финала Лиги чемпионов
  • Reuters

С первых минут в составе «Манчестер Сити», который станет номинальным хозяином финала, на поле стадиона «Драгау» в Порту выйдут Эдерсон, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Рияд Марез.

В стартовом составе «Челси» сыграют Эдуард Менди, Рис Джеймс, Бенджамин Чилуэлл, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Тимо Вернер.

Финальный матч состоится 29 мая и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Самуэль Это'О поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить