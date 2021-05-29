«Манчестер Сити» и «Челси» огласили стартовые составы финала Лиги чемпионов

Английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси» огласили стартовые составы команд на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут в составе «Манчестер Сити», который станет номинальным хозяином финала, на поле стадиона «Драгау» в Порту выйдут Эдерсон, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Рияд Марез.

В стартовом составе «Челси» сыграют Эдуард Менди, Рис Джеймс, Бенджамин Чилуэлл, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Тимо Вернер.

Финальный матч состоится 29 мая и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Самуэль Это'О поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.