Это'О поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Челси».

«Рад, что мой прежний клуб «Челси» снова вышел в финал Лиги чемпионов. Для некоторых «Манчестер Сити» является фаворитом, но я считаю, что финале нет такого понятия, как фаворит. Всё возможно, потому что всё решается только в одном матче», — цитирует Это'О пресс-служба чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Пр мнению нападающего, несмотря на то, что для молодых футболистов, таких как Фил Фоден и Мейсон Маунт, это будет первый матч на таком уровне, они смогут оказать большое влияние на результат встречи.

«Есть много великих футболистов в прошлом и настоящем, у которых не было такого шанса. Поэтому важно, чтобы Фоден и Маунт наслаждались игрой и делали всё возможное, чтобы повлиять на исход финала», — сказал он.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее президент РПЛ поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.