Это'О поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Челси».
Это'О поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
  • Reuters

«Рад, что мой прежний клуб «Челси» снова вышел в финал Лиги чемпионов. Для некоторых «Манчестер Сити» является фаворитом, но я считаю, что финале нет такого понятия, как фаворит. Всё возможно, потому что всё решается только в одном матче», — цитирует Это'О пресс-служба чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Пр мнению нападающего, несмотря на то, что для молодых футболистов, таких как Фил Фоден и Мейсон Маунт, это будет первый матч на таком уровне, они смогут оказать большое влияние на результат встречи.

«Есть много великих футболистов в прошлом и настоящем, у которых не было такого шанса. Поэтому важно, чтобы Фоден и Маунт наслаждались игрой и делали всё возможное, чтобы повлиять на исход финала», — сказал он.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее президент РПЛ поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить