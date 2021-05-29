Помощник президента России предложил проводить Всероссийские арктические игры

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Помощник президента России Игорь Левитин предложил регулярно проводить крупные спортивные соревнования в Арктике.
Помощник президента России предложил проводить Всероссийские арктические игры
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Для нас очень важно, чтобы больше соревнований проходило в Арктике. Чтобы люди увидели, как организован здесь спорт, увидели условия, которые здесь есть», — сказал Левитин во время форума «Российская Арктика — территория спорта и туризма» в Норильске.

Идею Левитина поддержал министр спорта России Олег Матыцин.

«Думаю, регионы поддержат это предложение, которое реально рассмотреть к 2023—2024 годам. По итогам совещания мы выйдем к правительству и президенту России, и если получим позитивный отклик, тогда начнём подготовку», — цитирует Матыцина Sport24.

Ранее Матыцин назвал развитие спорта в Арктике основным элементом нацбезопасности.

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