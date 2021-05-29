Матыцин назвал развитие спорта в Арктике основным элементом нацбезопасности

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о развитии физической культуры и спорта в Арктической зоне.

«Развитие физической культуры и спорта в Арктической зоне — основной элемент стратегии национальной безопасности. Важно не только проведение российских соревнований, но и усиление роли России в международном сообществе», — цитирует министра ТАСС.

По мнению Матыцина, спорт является одним из наиболее эффективных средств позиционирования России как открытой страны, демонстрирующей принципы равного сотрудничества.

«Россию воспринимают как надёжного партнёра в мире спорта. Важно продвигать спорт как основной элемент сотрудничества между странами. Опыт России в этом направлении будет интересен для всех стран», — сказал он.

Министр считает, что надо совместными усилиями развивать социальную инфраструктуру, чтобы спорт стал важной частью жизни людей и чтобы у людей не было желания покидать Арктику.

«Для этого необходимо проводить здесь большое количество соревнований», — подытожил Матыцин.

Ранее сообщалось, что Россия и Египет подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта.