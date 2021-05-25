Россия и Египет подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

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В Каире был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством спорта России и Министерством молодёжи и спорта Египта.
Россия и Египет подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта
  • © пресс-служба Минспорта

23 мая в Каире состоялась встреча министра спорта России Олега Матыцина с министром по делам молодёжи и спорта Египта Ашрафом Субхи.

На встрече стороны обсудили организацию выставочных матчей по сквошу, футболу и гандболу, в том числе среди университетов, организацию и проведение совместных спортивных мероприятий в рамках Года гуманитарного сотрудничества между Египтом и Россией в 2021 году, содержание проекта плана действий по реализации межведомственного меморандума, а также различные аспекты сотрудничества по спортивной повестке на международных площадках.

Результатом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством спорта России и Министерством молодёжи и спорта Египта.

Ранее Матыцин заявил, что главной задачей Минспорта в 2020 году было адаптироваться к работе в условиях пандемии.

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