Матыцин: главной задачей Минспорта в 2020 году было адаптироваться к работе в условиях пандемии

Министр спорта России Олег Матыцин подвёл итоги работы ведомства в 2020 году и рассказал о планах на 2021 год.

«Главной задачей Минспорта в непростом 2020 году было перестроить свою работу и адаптироваться к новым условиям, связанным с пандемией. Необходимо было создать для людей возможность продолжать вести активный образ жизни и заниматься физкультурой и спортом — как любительским, так и профессиональным. Продолжилось строительство объектов спорта в регионах, в том числе малобюджетных объектов шаговой доступности», — заявил Матыцин.

Он отметил, что в 2020 году в России появились 335 новых и современных объектов спорта — в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» были введены в эксплуатацию 26 объектов спорта, а количество учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, в 2020 году составило 180 234, что на 3158 больше, чем в 2019-м. Также были созданы 2000 новых школьных спортивных клубов, их общее количество составило 14 078. В России появилось более 700 новых физкультурно-спортивных клубов на предприятиях и в учреждениях, их общее число достигло 19 111.

«За год возросло количество студенческих спортивных клубов, организаций дополнительного образования детей и осуществляющих спортивную подготовку физкультурно-спортивных организаций при спортивных учреждениях. Всего в секциях в спортивных организациях в 2020 году занимались 31,8 млн россиян, что на 1,5 млн человек больше, чем в 2019-м. Наиболее популярными видами в стране были футбол, волейбол, плавание, лёгкая атлетика и баскетбол. Российские спортсмены в 2020 году также столкнулись с серьёзными трудностями. В период ограничений большинству из них пришлось тренироваться в домашних условиях, что, конечно, сказывалось на их подготовке. Министерством спорта совместно с ФМБА и Роспотребнадзором была разработана нормативная база, которая позволила возобновить учебно-тренировочный и соревновательный процессы сборных команд. В режиме обсервации российские спортсмены могли тренироваться на 56 региональных базах, готовиться и участвовать в соревнованиях», — добавил министр.

Говоря о планах на 2021 год, Матыцин назвал главным событием летние Олимпийские и Паралимпийские Игры в Токио

«Главная наша задача сейчас — обеспечить необходимые условия для успешного выступления российских спортсменов на этих соревнованиях. На сегодняшний день российскими спортсменами уже завоёвана 191 олимпийская лицензия для участия в Играх Олимпиады и 136 лицензий для участия в Паралимпийских играх. Продолжается борьба ещё за 173 олимпийские лицензии по 26 видам спорта. Паралимпийцы разыграют ещё 96 лицензий», — рассказал министр спорта.

Он отметил, что в ноябре 2020 года правительством РФ была принята Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года.

«Над созданием этого документа работала вся российская спортивная отрасль. Стратегия определяет приоритеты и направления нашей работы на ближайшее десятилетие», — подытожил глава Минспорта.

Ранее сообщалось, что РФС подвёл итоги конкурса «Россия — футбольная страна!».