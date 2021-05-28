Ромащенко рассказал, как в тренерском штабе сборной России распределены роли

Ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко рассказал, как в штабе сборной России распределены роли между специалистами.

«Есть главный тренер, который отвечает за весь процесс. Роли помощников распределены следующим образом. На мне — анализ соперников и помощь главному тренеру при подготовке к тренировочному процессу. Гинтарас Стауче отвечает за стандарты, как свои, так и чужие, и всё, что касается подготовки вратарей. Паников и Гранеро — за функциональное состояние команды», — сказал Ромащенко в интервью Sport24.

Также специалист подробнее рассказал о своих функциях в штабе.

«Я делаю пометки, подмечаю какие-то нюансы, особенности. Если, на мой взгляд, чему-то надо уделить внимание, подхожу к главному и доношу это до него. Если же у самого Саламовича есть какие-то мысли и идеи, то он сам подходит и интересуется нашим мнением», — добавил тренер.

Ранее тренер сборной России рассказал, могут ли Головин и Миранчук вместе играть в стартовом составе.