Тренер сборной России рассказал, могут ли Головин и Миранчук вместе играть в стартовом составе

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Ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко ответил на вопрос, могут ли полузащитник «Монако» Александр Головин и футболист «Аталанты» Алексей Миранчук одновременно выходить в стартовом составе национальной команды.
Тренер сборной России рассказал, могут ли Головин и Миранчук вместе играть в стартовом составе
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Они могут играть друг с другом не только в ромбе, а и в других системах игры. Но для того, чтобы они вместе выходили на поле с первых минут, они как минимум должны быть одновременно в расположении сборной. Головин за последние полтора года вообще отсутствовал — то из-за травм, то из-за истории с коронавирусом. Даже сейчас, когда команда находилась в Сочи на сборах, их обоих не было с нами до игры с Мальтой. Сейчас нам предстоит подготовительный период — естественно, мы будем на нём пробовать и отрабатывать различные варианты», — сказал Ромащенко в интервью Sport24.

Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.

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