Осинькин: не удивлюсь, если время Сергеева в сборной России ещё придёт

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал игру своего подопечного Ивана Сергеева, который в прошлом сезоне установил рекорд Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по количеству забитых мячей за сезон.

«Сергеев — хороший футболист. Он должен был привыкнуть к команде, а команда — к нему. У нас был не лучший отрезок в начале сезона, мы теряли очки, игроки друг к другу притирались. На протяжении всего сезона Сергеев качественно реализовывал свои моменты, но тогда не получалось — видимо, пришло потом. В целом на протяжении сезона, кубковых матчей он стабильно был игроком, который может забивать мячи, — и забивал. Сергеев умеет встречаться с мячом в штрафной, это его сильная сторона. Он может забить любой ногой, хорошо играет в воздухе, у него высокая скорость и высочайшая работоспособность. Что касается сборной, я понимаю подход Станислава Саламовича Черчесова, он за более стабильные отношения и даже типаж футболистов, выбранных им на эту позицию, — он немного другой. К тому же Кубок России и ФНЛ — это одно, а показателем будет РПЛ. Нужно проявить себя в другой лиге. Не удивлюсь, если время Сергеева в сборной ещё придёт. Хочется, чтобы он попал туда из «Крыльев Советов», — сказал Осинькин в интервью «Чемпионату».

В прошлом сезоне Сергеев забил 41 мяч за «Крылья Советов» в ФНЛ и помог своей команде выиграть чемпионат и заработать повышение в Российскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Калакуцкий объявил об уходе с должности гендиректора «Крыльев Советов».