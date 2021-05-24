Калакуцкий объявил об уходе с должности гендиректора «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий заявил, что покидает занимаемую должность.

«Сегодня я пребываю в статусе гендиректора «Крыльев Советов» последний день. Что-то, видимо, произошло, что происходило и ранее. Мне не очень хотелось бы распространяться на эту тему. У клуба и у Самарской области были представления о новой концепции развития клуба. А на деле оказалось, что мы возвращаемся к стратегии, которая была прежде. Такого я принять не смог. Потому написал заявление по собственному желанию. Желаю «Крыльям Советов» удачно выступить, но уже на другом уровне. Не наступить на те же грабли. А то когда клуб за последние шесть лет вылетает три раза, это наверняка о чём-то говорит. Разногласия были только по спортивным вопросам. Потому решил уйти. В клубе я не останусь ни в какой роли», — цитирует Калакуцкого Sport24.

По итогам прошлого сезона «Крылья Советов» выиграли чемпионат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевали путёвку в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ.