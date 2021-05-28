Трезеге: Франция будет претендовать на победу в чемпионате Европы

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге считает, что его страна может выиграть Евро-2020.

«Напомню, что на предыдущем чемпионате Европы сборная Франции проиграла в финале Португалии, после чего в 2018 году был выигран чемпионат мира. Сейчас цель — дойти до самого конца и выиграть турнир. Очевидно, что сборная Франции — команда высочайшего уровня, составленная из выдающихся игроков, у которых есть будущее. Франция будет претендовать на победу в турнире», — сказал Трезеге RT.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее он прокомментировал выступление Криштиану Роналду в «Ювентусе».