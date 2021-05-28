Трезеге: Франция будет претендовать на победу в чемпионате Европы

Короткая ссылка
Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге считает, что его страна может выиграть Евро-2020.
Трезеге: Франция будет претендовать на победу в чемпионате Европы
  • Reuters

«Напомню, что на предыдущем чемпионате Европы сборная Франции проиграла в финале Португалии, после чего в 2018 году был выигран чемпионат мира. Сейчас цель — дойти до самого конца и выиграть турнир. Очевидно, что сборная Франции — команда высочайшего уровня, составленная из выдающихся игроков, у которых есть будущее. Франция будет претендовать на победу в турнире», — сказал Трезеге RT.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее он прокомментировал выступление Криштиану Роналду в «Ювентусе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить