Трезеге оценил выступление Роналду за «Ювентус»

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Бывший форвард «Ювентуса» Давид Трезеге высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду за туринский клуб.

«Роналду серьёзно улучшил имидж итальянского чемпионата. Думаю, что Италия смогла этим воспользоваться. Если говорить о клубе, то Криштиану приходил в самый значимый футбольный клуб Италии, который к тому же очень мощно выступает на внутренней арене на протяжении последних десяти лет. Конечно, с помощью Криштиану они хотели добиться большего на международном уровне — я имею в виду победу в Лиге чемпионов. Теперь он должен решить вместе с представителями клуба, остаться ему или нет. Недавно «Ювентус» завоевал место в Лиге чемпионов. Думаю, это хорошо. Криштиану за три года забил больше 100 мячей. Считаю, что с точки зрения личных достижений он выступил великолепно. Да, с Лигой чемпионов совсем не сложилось, но этот турнир невозможно выиграть за счёт одного футболиста. Это мы ясно увидели. Теперь нужно принимать решение как клубу, так и игроку», — сказал Трезеге в интервью RT.

В прошлом сезоне 36-летний Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей.

Ранее Трезеге рассказал, как пережил завершение карьеры футболиста.

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