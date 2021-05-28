Трезеге оценил выступление Роналду за «Ювентус»

Бывший форвард «Ювентуса» Давид Трезеге высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду за туринский клуб.

«Роналду серьёзно улучшил имидж итальянского чемпионата. Думаю, что Италия смогла этим воспользоваться. Если говорить о клубе, то Криштиану приходил в самый значимый футбольный клуб Италии, который к тому же очень мощно выступает на внутренней арене на протяжении последних десяти лет. Конечно, с помощью Криштиану они хотели добиться большего на международном уровне — я имею в виду победу в Лиге чемпионов. Теперь он должен решить вместе с представителями клуба, остаться ему или нет. Недавно «Ювентус» завоевал место в Лиге чемпионов. Думаю, это хорошо. Криштиану за три года забил больше 100 мячей. Считаю, что с точки зрения личных достижений он выступил великолепно. Да, с Лигой чемпионов совсем не сложилось, но этот турнир невозможно выиграть за счёт одного футболиста. Это мы ясно увидели. Теперь нужно принимать решение как клубу, так и игроку», — сказал Трезеге в интервью RT.

В прошлом сезоне 36-летний Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей.

Ранее Трезеге рассказал, как пережил завершение карьеры футболиста.