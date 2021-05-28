Трезеге рассказал, как пережил завершение карьеры футболиста

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Чемпион мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге рассказал, как пережил завершение спортивной карьеры.
Трезеге рассказал, как пережил завершение карьеры футболиста
  • Reuters

«В какой-то момент я почувствовал — и физически, и ментально, — что пришло время заняться чем-нибудь другим. Может быть, сделать что-то, что не успел… Но я всё больше чувствовал, что конец карьеры не за горами. Тогда я начал учиться. Я хотел заниматься чем-то, связанным с футболом. Мне это было несложно. Но со временем, общаясь с друзьями, бывшими партнёрами по команде, понял, что это нелегко», — сказал Трезеге в интервью RT.

Бывший футболист рассказал, что многим его знакомым уход из спорта дался сложнее, чем ему.

«Когда ты на первом плане и играешь на высоком уровне, а потом вдруг завершаешь карьеру… Многим это тяжело далось. Мне было проще. Однако желание, чтобы тебя не забывали, у нас присутствует. И когда есть возможность вернуться в качестве посла, как я сегодня, это доставляет большое удовольствие. Особенно когда люди ценят то, чего мы достигли в футболе. Это трогательно», — признался чемпион мира и Европы.

Ранее Трезеге поделился впечатлениями от поездки в Россию.

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