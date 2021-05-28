Трезеге: когда есть возможность посетить Россию, я еду с большим удовольствием

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Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге рассказал о своих впечатлениях от Санкт-Петербурга и Москвы во время турне Кубка чемпионата Европы по футболу.
Трезеге: когда есть возможность посетить Россию, я еду с большим удовольствием
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Оба города, которые я посетил, великолепны. Видно, что люди здесь очень живые, открытые. Видно, что им уже очень хочется, чтобы начался турнир. Не стоит забывать о том, что сборная России получит возможность играть перед своей публикой. Это что-то невероятное, и старт соревнования ждут с большим нетерпением. В остальном, всякий раз, когда у меня есть возможность посетить Россию, я еду сюда с большим удовольствием», — сказал Трезеге RT.

Он также вспомнил, как посещал Россию во время чемпионата мира в 2018 году, который он назвал праздником.

«К тому моменту я уже был знаком с вашей страной, но думаю, что ЧМ-2018 остался в памяти как настоящий праздник. Он запомнился болельщиками. Это был праздник для всех. Кроме того, для Франции этот чемпионат мира стал ещё и победным. Было заметно желание людей показать свою страну, Россию. И им удалось всё сделать на невероятно высоком уровне. К тому же видно, что страна развивается. И видно, что при возможности люди всегда готовы помочь», — добавил бывший футболист.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Трезеге заявил, что если президент Путин позвонит, то Кубок Европы может остаться в России.

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