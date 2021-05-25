Трезеге: если президент Путин позвонит, то Кубок Европы может остаться в России

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге рассказал, считает ли он Кубок Европы своим, потому что забил мяч национальной команде Италии в финале чемпионата Европы по футболу 2000 года.

«Да, точно, это мой кубок, он принадлежит мне, потом я привезу его к себе. На самом деле, это большое счастье — выиграть чемпионат Европы, забить итальянцам в финале и держать этот трофей. Такое невозможно забыть», — рассказал Трезеге в эфире программы «Вечерний Ургант».

Также нападающий ответил на вопрос, сколько бутылок шампанского помещается в кубок Европы.

«По моему мнению, если выиграет Франция, то где-то семь бутылок шампанского, а если Россия, то семь бутылок водки», — ответил он.

Трезеге также высказался о том, есть ли российской сборной шанс оставить кубок в России в 2021 году.

«Если президент Путин позвонит, то Кубок Европы может остаться в России», — сказал Трезеге.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Кубок Европы прибыл в Санкт-Петербург.