Мальдини заявил, что летом Доннарумма уйдёт из «Милана»

Технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини заявил, что голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб предстоящим летом.

«Джиджио был лидером и зачастую капитаном команды. Люди плохо представляют, что значит быть профессиональным футболистом, который всегда должен быть готов сменить клуб. Я знаю, что такие трансферы сложно принять, и найти игроков, которые всю карьеру проводят в одном клубе, становится всё тяжелее. Но давайте уважать людей, которые многое дали «Милану». Джиджио — из таких игроков, он всегда уважительно относился к нам. Наши пути расходятся, и я могу только пожелать всего наилучшего столь чувствительному парню, как он», — приводит слова Мальдини MilanNews.

22-летний Доннарумма играет за «Милан» с 2015 года. В его активе 251 матч за россонери, 88 из которых он отыграл на ноль. Контракт итальянского голкипера с клубом истекает летом 2021 года.

Ранее появилась информация, что «Зенит» интересуется футболистом «Милана» Чалханоглу.