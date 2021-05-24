СМИ: «Зенит» интересуется футболистом «Милана» Чалханоглу
- Reuters
«У турка заканчивается контракт с «Миланом», потому у «Зенита» есть шанс подписать его на правах свободного агента. Питерцы планируют побороться за Чалханоглу с другими европейскими клубами», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на несколько анонимных источников.
27-летний Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. Также за свою карьеру он защищал цвета «Байера», «Гамбурга» и «Карлсруэ».
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