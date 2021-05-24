СМИ: «Зенит» интересуется футболистом «Милана» Чалханоглу

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Петербургский «Зенит» прорабатывает вариант с подписанием турецкого полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу.
СМИ: «Зенит» интересуется футболистом «Милана» Чалханоглу
  • Reuters

«У турка заканчивается контракт с «Миланом», потому у «Зенита» есть шанс подписать его на правах свободного агента. Питерцы планируют побороться за Чалханоглу с другими европейскими клубами», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на несколько анонимных источников. 

27-летний Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. Также за свою карьеру он защищал цвета «Байера», «Гамбурга» и «Карлсруэ».

Ранее Дзюба объяснил, почему не перешёл в европейский клуб.

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