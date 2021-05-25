Актёр Баринов о назначении Витории: «Спартак» взял очередного попрыгунчика

Известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

«Когда такая свистопляска идёт вокруг, ничего хорошего не будет. «Спартаку» нужен нормальный тренер, лучше наш какой-нибудь. Нужен стабильный, крепкий тренер, который бы начал строить команду и отбросил всю шелуху от клуба. Тогда будет результат. А так — взяли очередного попрыгунчика. Он неплохой специалист, но вряд ли он выдержит давление в «Спартаке». Мне кажется, что он не доработает сезон», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что будет только рад, если у Витории всё получится, так как России необходимо больше нормальных команд. Артист также считает, что на специалиста повлияет давление, так как в «Спартаке» требуют завоевать титул в 100-летие клуба, но команда не располагает футболистами для достижения подобных результатов.

51-летний Витория подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Он известен по работе в португальских клубах «Пасуш де Феррейра», «Витория Гимарайнш», «Бенфика» и саудовском «Аль-Насре».

Ранее Роман Зобнин рассказал, как узнал о назначении Витории главным тренером «Спартака».