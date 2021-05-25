Менеджер Нурмагомедова рассказал о предложении Сен-Пьера сразиться с российским бойцом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер предложил поединок экс-чемпиону в лёгком дивизионе Хабибу Нурмагомедову.

«Десять дней назад мне звонил Дана Уайт и сказал, что Сен-Пьер хочет боя с Хабибом. Нетитульный поединок в полусреднем весе. Мы ждали Жоржа четыре или пять лет, однако в UFC хотели провести бой в лёгком весе, хотя он уже выступал в полусреднем. А сейчас он заявил: «Я завершил карьеру, Хабиб тоже, как насчёт того, чтобы возобновить её и сразиться?» — приводит слова менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза Bloody Elbow.

Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, а Нурмагомедов — в октябре 2020-го.

Ранее Нурмагомедов отказался сразиться с Мейвезером за $100 млн.