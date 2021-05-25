Нурмагомедов отказался сразиться с Мейвезером за $100 млн

Менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, как боец отклонил предложение провести бой с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Нурмагомедову после того, как он ушёл из UFC, предложили $100 млн за бой с Мейвезером. Спросите у Флойда. Но Хабиб сказал: «Нет, я ушёл, я сказал маме, что завершил карьеру, и сдержу слово», — цитирует Абдель-Азиза Sportskeeda.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. На счету россиянина 29 побед в 29 боях в MMA.

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