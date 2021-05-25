Чимаев перенёс операцию

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Шведский боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев перенёс операцию на щитовидной железе.
Чимаев перенёс операцию
  • © ufc

«Была операция на щитовидку, половину убрали или полностью убрали, я не знаю. Сейчас очень хорошо себя чувствую. Спарринги, борьба, грэпплинг, качка — всё хорошо идёт», — цитирует Чимаева ЧГТРК «Грозный».

По словам бойца, он думал, что после операции и коронавируса будет чувствовать себя гораздо хуже.

«Наши врачи хорошо поработали, глава помог. Чувствую себя отлично», — рассказал он.

На счету Чимаева девять побед в девяти боях в MMA.

Ранее сообщалось, что Чимаев удалил все посты о семье Нурмагомедовых.

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