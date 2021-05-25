Кожевников: в матче с Данией на лёд выйдет совсем другая команда

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, какие выводы нужно сделать тренерскому штабу сборной России, чтобы впредь не допускать таких провалов, как в матче чемпионата мира по хоккею 2021 года с национальной командой Словакии.
Кожевников: в матче с Данией на лёд выйдет совсем другая команда
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Я бы не назвал игру сборной России со Словакией провалом. Просто не сложилось. Так бывает. Вообще чехи и словаки исторически попортили нам немало крови на чемпионатах мира. Недонастрой? Не забывайте, что Брагин в преддверии встречи остался сразу без двух нападающих — Константина Окулова и Михаила Григоренко. Это, конечно, тоже сказалось. Того же Григоренко не хватило, он мог помочь сборной. Это форвард очень высокого уровня, который классно усиливает звенья, хотя один человек в хоккее решает не многое. Думаю, в среду с Данией на лёд выйдет совсем другая команда», — сказал Каменский в интервью RT.

Ранее он выразил уверенность, что приезд Самсонова окончательно решит вратарскую проблему.

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