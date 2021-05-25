Кожевников уверен, что приезд Самсонова окончательно решит вратарскую проблему

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал мнение, что защитники сборной России позволяют соперникам на чемпионате мира по хоккею 2021 года создавать слишком много моментов у собственных ворот.
Кожевников уверен, что приезд Самсонова окончательно решит вратарскую проблему
  • РИА Новости

«У меня подобного впечатления нет. Да и Самонов действует не так плохо. В игре со словаками, например, в эпизодах с пропущенными шайбами он просто физически не мог спасти команду. На мой взгляд, Александр со своей задачей справляется, но сейчас в сборную приедет вратарь другого уровня — Самсонов. С ним проблема на последнем рубеже будут окончательно решена», — сказал Кожевников RT.

Ранее Каменский высказался о вратарской проблеме сборной России на ЧМ-2021 по хоккею.

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