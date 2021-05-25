Кожевников уверен, что приезд Самсонова окончательно решит вратарскую проблему
- РИА Новости
«У меня подобного впечатления нет. Да и Самонов действует не так плохо. В игре со словаками, например, в эпизодах с пропущенными шайбами он просто физически не мог спасти команду. На мой взгляд, Александр со своей задачей справляется, но сейчас в сборную приедет вратарь другого уровня — Самсонов. С ним проблема на последнем рубеже будут окончательно решена», — сказал Кожевников RT.
Ранее Каменский высказался о вратарской проблеме сборной России на ЧМ-2021 по хоккею.