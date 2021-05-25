Кожевников уверен, что приезд Самсонова окончательно решит вратарскую проблему

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал мнение, что защитники сборной России позволяют соперникам на чемпионате мира по хоккею 2021 года создавать слишком много моментов у собственных ворот.

«У меня подобного впечатления нет. Да и Самонов действует не так плохо. В игре со словаками, например, в эпизодах с пропущенными шайбами он просто физически не мог спасти команду. На мой взгляд, Александр со своей задачей справляется, но сейчас в сборную приедет вратарь другого уровня — Самсонов. С ним проблема на последнем рубеже будут окончательно решена», — сказал Кожевников RT.

Ранее Каменский высказался о вратарской проблеме сборной России на ЧМ-2021 по хоккею.