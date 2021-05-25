Каменский о вратарской проблеме: валить всё на голкипера — самое лёгкое

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Обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский поделился мнением о вратарской проблеме сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Каменский о вратарской проблеме: валить всё на голкипера — самое лёгкое
  • РИА Новости

«Ребята, поймите, на лёд выходит не только вратарь, но и защитники с нападающими. Все они должны помогать Александру Самонову, и тогда он сам начнёт показывать качественную игру. Валить всё на голкипера — самое лёгкое. Если ты видишь, что ему сложно, — бросься под шайбу лишний раз. А так — откуда вратарю набраться уверенности? К сожалению, российские хоккеисты далеко не всегда отрабатывают до конца каждый эпизод. Но главные матчи ещё впереди. Хорошо, что есть время собраться. Поражение от словаков в каком-то плане способно пойти нашим ребятам на пользу. Оно должно как следует встряхнуть их и послужить уроком: на любой матч нужно выходить как на последний», — сказал Каменский RT.

Также бывший хоккеист высказался о приезде в расположение национальной команды вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова.

«Разумеется, его прибытие придаст сборной уверенности, но только в том случае, если защитники будут каждый эпизод отрабатывать до конца. Если этого не будет, проблема останется», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Словакии на ЧМ-2021 по хоккею.

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