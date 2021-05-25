Каменский рассказал, что его порадовало в игре сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский рассказал, что его приятно удивило в игре сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«В первом матче с чехами сборная России продемонстрировала запредельный настрой. Она показала, как нужно сражаться от первой и до последней минуты, и вырвала победу за 19 секунд до финальной сирены. То есть мы прекрасно знаем, что характер у ребят есть, просто его нужно проявлять в каждой встрече. А команда у нас очень мастеровитая. Плюс сейчас подъедут Самсонов, Орлов и Тарасенко. Но побеждает коллектив, а не отдельные хоккеисты», — сказал Каменский в интервью RT.

Ранее он высказался о вратарской проблеме в сборной России.