Сорокин стал первым вратарем в истории «Айлендерс» с тремя победами в первых матчах Кубка Стэнли
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арена» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Джордан Эберле и Джош Бейли. В составе «Питтсбурга» — Евгений Малкин и Брайан Раст.
Таким образом, «Айлендерс» вышел вперёд в серии — 3:2.
Отметим, что вратарь гостей Илья Сорокин стал первым вратарём в истории клуба с тремя победами в первых матчах плей-офф НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Айлендерс» победил «Питтсбург» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ.