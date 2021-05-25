Сорокин стал первым вратарем в истории «Айлендерс» с тремя победами в первых матчах Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арена» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Джордан Эберле и Джош Бейли. В составе «Питтсбурга» — Евгений Малкин и Брайан Раст.

Таким образом, «Айлендерс» вышел вперёд в серии — 3:2.

Отметим, что вратарь гостей Илья Сорокин стал первым вратарём в истории клуба с тремя победами в первых матчах плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» победил «Питтсбург» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ.