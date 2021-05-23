«Айлендерс» победили «Питтсбург» и сравняли счёт в серии плей-офф НХЛ
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Айлендерс» принесли шайбы Джоша Бейли, Райана Пулока, Оливера Вальстрёма и Джордана Эберле. Голкипер Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.
«Питтсбург» ответил голом Зака Астона-Роуза. Евгений Малкин очков не набрал.
Счёт в серии стал 2:2. Пятая игра состоится в Питтсбурге 25 мая.
Ранее сообщалось, что шайба и три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ.