«Айлендерс» победили «Питтсбург» и сравняли счёт в серии плей-офф НХЛ

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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Айлендерс» принесли шайбы Джоша Бейли, Райана Пулока, Оливера Вальстрёма и Джордана Эберле. Голкипер Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» ответил голом Зака Астона-Роуза. Евгений Малкин очков не набрал.

Счёт в серии стал 2:2. Пятая игра состоится в Питтсбурге 25 мая.

Ранее сообщалось, что шайба и три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ.

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