Малкин вышел на второе место по результативности в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пейнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Джордан Эберле и Джош Бейли. В составе «Питтсбурга» — Евгений Малкин и Брайан Раст.

Таким образом, «Айлендерс» вышел вперёд в серии — 3:2.

Отметим, что Малкин набрал 172 (64 + 108) очка в плей-офф НХЛ и вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по результативности в Кубке Стэнли, сравнявшись с Марио Лемье. Лидер по результативности — Сидни Кросби с 190 (69 + 121) очками.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» победил «Питтсбург» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ.