Агент Чалханоглу опроверг слухи об интересе «Зенита»
- Reuters
«Мне сложно комментировать эту информацию, поскольку я никогда не общался с «Зенитом». Никаких контактов с петербургским клубом относительно Хакана у меня не было», — цитирует Стипича РИА Новости.
27-летний Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. В этом сезоне турецкий игрок провёл 43 матча, забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. Также за свою карьеру он защищал цвета немецких «Байера», «Гамбурга» и «Карлсруэ».
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется футболистом «Милана» Чалханоглу.