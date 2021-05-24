Агент Чалханоглу опроверг слухи об интересе «Зенита»

Гордон Стипич, агент полузащитника итальянского «Милана» Хакана Чалханоглу, опроверг слухи об интересе петербургского «Зенита».

«Мне сложно комментировать эту информацию, поскольку я никогда не общался с «Зенитом». Никаких контактов с петербургским клубом относительно Хакана у меня не было», — цитирует Стипича РИА Новости.

27-летний Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. В этом сезоне турецкий игрок провёл 43 матча, забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. Также за свою карьеру он защищал цвета немецких «Байера», «Гамбурга» и «Карлсруэ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется футболистом «Милана» Чалханоглу.