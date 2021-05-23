В «Спартаке» сообщили об отсутствии предложений от «Вест Хэма» по Кралу

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Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулёмин заявил, что клуб не получал предложений от английского «Вест Хэма» по трансферу полузащитника красно-белых Алекса Крала.
В «Спартаке» сообщили об отсутствии предложений от «Вест Хэма» по Кралу
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Официальных обращений от «Вест Хэма» по Кралу не было. Спортивный департамент клуба в постоянном контакте с представителями игрока, но на данный момент официальных обращений в клуб не было», — цитирует Кулёмина Sport24.

Крал выступает за «Спартак» с сентября 2019 года. В минувшем сезоне чех провёл 30 матчей за команду, в которых отметился пятью голевыми передачами.

Ранее Андрей Кобелев высказался о перспективах Руя Витории в «Спартаке».

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