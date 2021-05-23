Кобелев высказался о перспективах Руя Витории в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном назначении португальца Руя Витории в «Спартак» на должность наставника красно-белых.
Кобелев высказался о перспективах Руя Витории в «Спартаке»
  • Reuters

«Наверное, на сегодняшний день уход Тедеско — это потеря. Но если в следующем году «Спартак» станет первым, то все скажут: «Хорошо, что Тедеско ушёл». Кто бы что ни говорил, но клуб получил право на выступление в Лиге чемпионов — и в этом большая заслуга Доменико. Руй Витория? Я внимательно наблюдаю за португальским чемпионатом. Это ведь кладезь юных талантов! Практически все команды там играют в атакующий и агрессивный футбол. Придёт Руй Витория или нет, пока непонятно. Но у меня нет сомнений, что с его приходом «Спартак» сможет заиграть комбинационно», — цитируют «Известия» Кобелева.

Доменико Тедеско, возглавлявший «Спартак» с 2019 года, покинул клуб в связи с окончанием срока действия контракта. На его место претендует 51-летний Витория, известный по работе с «Бенфикой».

Ранее Салихова рассказала, почему выступила против кандидатуры Витории в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить