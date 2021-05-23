Кобелев высказался о перспективах Руя Витории в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном назначении португальца Руя Витории в «Спартак» на должность наставника красно-белых.

«Наверное, на сегодняшний день уход Тедеско — это потеря. Но если в следующем году «Спартак» станет первым, то все скажут: «Хорошо, что Тедеско ушёл». Кто бы что ни говорил, но клуб получил право на выступление в Лиге чемпионов — и в этом большая заслуга Доменико. Руй Витория? Я внимательно наблюдаю за португальским чемпионатом. Это ведь кладезь юных талантов! Практически все команды там играют в атакующий и агрессивный футбол. Придёт Руй Витория или нет, пока непонятно. Но у меня нет сомнений, что с его приходом «Спартак» сможет заиграть комбинационно», — цитируют «Известия» Кобелева.

Доменико Тедеско, возглавлявший «Спартак» с 2019 года, покинул клуб в связи с окончанием срока действия контракта. На его место претендует 51-летний Витория, известный по работе с «Бенфикой».

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