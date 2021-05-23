Карпов вспомнил, как не позволил сделать любительскую рыбалку платной

Член комитета Госдумы по международным делам, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, как не позволил сделать любительскую рыбалку платной.

«Действительно, немногие знают, но я, например, спас любительскую рыбалку России, хотя тоже нигде и никогда об этом не говорил. Работал первым заместителем председателя Комитета по природным ресурсам, а в подкомитете по рыболовству, который курировали я и председатель подкомитета по водным ресурсам Эльмира Глубоковская, возникла дурацкая идея сделать всю любительскую рыбалку платной, по лицензии. Так что рыбаки России даже не подозревают, что всего два человека спасли их хобби», — сказал Карпов в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Карпов ответил на вопрос, зачем в Госдуме нужны спортсмены.