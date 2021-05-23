Карпов ответил на вопрос, зачем в Госдуме нужны спортсмены

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов ответил на вопрос, зачем в Государственной думе необходимы спортсмены.

«Давайте начнём с того, что спорт — это умение ответственно относиться к порученному делу, умение отстаивать свою позицию, быть независимым. Спортсмены играют очень активную роль в депутатской деятельности и многое делают. Я, например, вёл закон по твёрдым бытовым отходам, закон по утилизации покрышек. Мне удалось добиться принятия решения правительства России и Краснодарского края и запретить все полигоны на берегу Чёрного моря. Практически мы защищали таким образом экологию Чёрного моря и побережья. По моему предложению начали открывать общественные приёмные на экологически опасных предприятиях — с тем, чтобы повысить уровень доверия и получать своевременный доступ к информации. Только в Тюмени я открыл четыре такие приёмные. В этом городе мы ведём достаточно уникальную экологическую программу, какой в России ещё не было», — рассказал Карпов в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Карпов объяснил, почему покер стал популярнее шахмат.