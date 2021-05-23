Карпов ответил на вопрос, зачем в Госдуме нужны спортсмены

Короткая ссылка
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов ответил на вопрос, зачем в Государственной думе необходимы спортсмены.
Карпов ответил на вопрос, зачем в Госдуме нужны спортсмены
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Давайте начнём с того, что спорт — это умение ответственно относиться к порученному делу, умение отстаивать свою позицию, быть независимым. Спортсмены играют очень активную роль в депутатской деятельности и многое делают. Я, например, вёл закон по твёрдым бытовым отходам, закон по утилизации покрышек. Мне удалось добиться принятия решения правительства России и Краснодарского края и запретить все полигоны на берегу Чёрного моря. Практически мы защищали таким образом экологию Чёрного моря и побережья. По моему предложению начали открывать общественные приёмные на экологически опасных предприятиях — с тем, чтобы повысить уровень доверия и получать своевременный доступ к информации. Только в Тюмени я открыл четыре такие приёмные. В этом городе мы ведём достаточно уникальную экологическую программу, какой в России ещё не было», — рассказал Карпов в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Карпов объяснил, почему покер стал популярнее шахмат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить