Карпов объяснил, почему покер стал популярнее шахмат

Советский и российский гроссмейстер, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов объяснил, почему шахматы начали проигрывать в популярности покеру.

«Покер, нужно отдать ему должное, очень ловко вёл информационную и рекламную политику. Ну и потом, те игры, где более значима роль шанса, всегда будут привлекательнее для широкой публики. Это такая чисто американская история, что любой может ухватить за хвост птицу счастья. В шахматах любой не ухватит. Чтобы стать чемпионом мира, нужно много работать, нужен талант. Поэтому шахматы изначально проигрывают в этом поединке. Вернуть строгую систему чемпионата мира, как это было раньше, уже сложно: основная масса против того, чтобы всегда выигрывал сильнейший», — сказал Карпов в интервью RT.

Ранее Карпов сравнил шахматистов с боксёрами и футболистами.