Карпов сравнил шахматистов с боксёрами и футболистами

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Советский и российский гроссмейстер Анатолий Карпов рассказал, как игра в шахматы может помочь представителям других видов спорта.
Карпов сравнил шахматистов с боксёрами и футболистами
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Думаю, что мозговая деятельность боксёра близка к мозговой деятельности шахматиста. И там и там должна быть чёткая мгновенная реакция, в боксе даже быстрее, чем за доской. Возможно, поэтому у боксёров шахматы популярны, в отличие, скажем, от тяжёлой атлетики или футбола. Хотя напрасно. В футболе, безусловно, важно обладать сильным поставленным ударом, но надо же и поле видеть, понимать, откуда может прийти пас, самому уметь отдать, видеть всех рядышком и при этом не терять скорости. В этом плане шахматы очень развивают быстроту мозгов», — сказал Карпов в интервью RT.

Ранее Карпов предположил, что Карлсен будет удерживать шахматную корону, если не потеряет голову.

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