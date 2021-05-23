Карпов предположил, что Карлсен будет удерживать шахматную корону, если не потеряет голову

Советский и российский гроссмейстер, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов оценил перспективы норвежца Магнуса Карлсена отстоять мировую шахматную корону в поединке с претендентом Яном Непомнящим.

«Тренером я никогда не был. Это отдельная профессия. Хотя отдельных игроков я консультировал. У меня слишком широкий круг интересов, чтобы я жертвовал ими ради работы с одним человеком. Не хочу замыкаться. Хотя Магнус Карлсен мне нравится. Он очень сильный шахматист, играет в том русле и том стиле, в каком играл и я сам, то есть очень надёжно, используя малое преимущество. Магнус уверен в себе, он умеет бороться до конца. Иными словами, у него много положительных качеств. И он неслучайно удерживает титул чемпиона мира уже достаточно продолжительное время. И если голову не потеряет, то продержится какое-то время. Думаю, у Яна Непомнящего есть шансы свергнуть норвежца, но он эмоционально нестабилен. Для матча за первенство мира это одно из ключевых положений. Человеческая система должна быть стабильна и крепка», — сказал Карпов в интервью RT.

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Непомнящим пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее Карпов заявил, что Илюмжинов уничтожил престиж звания чемпиона мира по шахматам.