Карпов предположил, что Карлсен будет удерживать шахматную корону, если не потеряет голову

Короткая ссылка
Советский и российский гроссмейстер, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов оценил перспективы норвежца Магнуса Карлсена отстоять мировую шахматную корону в поединке с претендентом Яном Непомнящим.
Карпов предположил, что Карлсен будет удерживать шахматную корону, если не потеряет голову
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Тренером я никогда не был. Это отдельная профессия. Хотя отдельных игроков я консультировал. У меня слишком широкий круг интересов, чтобы я жертвовал ими ради работы с одним человеком. Не хочу замыкаться. Хотя Магнус Карлсен мне нравится. Он очень сильный шахматист, играет в том русле и том стиле, в каком играл и я сам, то есть очень надёжно, используя малое преимущество. Магнус уверен в себе, он умеет бороться до конца. Иными словами, у него много положительных качеств. И он неслучайно удерживает титул чемпиона мира уже достаточно продолжительное время. И если голову не потеряет, то продержится какое-то время. Думаю, у Яна Непомнящего есть шансы свергнуть норвежца, но он эмоционально нестабилен. Для матча за первенство мира это одно из ключевых положений. Человеческая система должна быть стабильна и крепка», — сказал Карпов в интервью RT.

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Непомнящим пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее Карпов заявил, что Илюмжинов уничтожил престиж звания чемпиона мира по шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить