Карпов считает, что Илюмжинов уничтожил престиж звания чемпиона мира по шахматам

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Российский и советский гроссмейстер, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов раскритиковал деятельность бывшего руководителя Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова во главе организации.
Карпов считает, что Илюмжинов уничтожил престиж звания чемпиона мира по шахматам
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Шахматы постоянно лихорадит, мы то в одну сторону бежим, то в другую. А когда нет чёткого графика, очень трудно построить процесс подготовки. К сожалению, руководство FIDE слишком долго было непрофессиональным. Кампоманес был, пожалуй, последним, кто глубоко понимал шахматы. Илюмжинов же искренне полагал, что главное — это найти деньги. А шахматисты тут же прибегут и сядут играть хоть матч за первенство мира, хоть любой другой турнир. Никакой бизнес Илюмжинов не построил, хотя воровал, думаю, много. Вопрос в другом. В том, что Илюмжинов, придя в FIDE, всерьёз полагал, что будет в шахматах, как Самаранч в МОК, что будет командовать шахматистами и чемпионами. А когда увидел, что звание чемпиона мира в шахматах по своей значимости намного престижнее, чем пост президента федерации, он начал этот престиж уничтожать. И преуспел в этом», — сказал Карпов в интервью RT.

Кирсан Илюмжинов возглавлял FIDE c 1995 по 2018 год.

Ранее Карпов объяснил, почему в российских шахматах больше не случается длительных карьер.

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