Карпов объяснил, почему в российских шахматах больше не случается длительных карьер

Советский и российский шахматист экс-чемпион мира Анатолий Карпов высказал своё мнение относительно того, что российские гроссмейстеры рано уходят из спорта.

«Падение нашего вида спорта началось ещё при Горбачёве, когда стали рушиться все системы, в том числе спортивные. Я много анализировал тот период как экономист и общественный деятель. Эта наша дурацкая привычка — проводить реформы там, где их проводить не надо, и разрушать всё до основания, а потом что-то пытаться создавать. Шахматную российскую школу в те годы просто уничтожили, как и многое другое. Мы потеряли два поколения игроков, а самое главное, потеряли связь поколений. С тренерами проблемы стали возникать, которых раньше никогда не было. Соответственно, мы потеряли доминацию в шахматном мире», — сказал Карпов в интервью RT.

В последний раз Карпов стал чемпионом мира ФИДЕ в 1998 году в возрасте 47 лет.

Ранее Карпов рассказал о неудачной попытке игры на бирже.