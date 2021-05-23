Карпов: несколько раз пробовал играть на бирже, всё проиграл

Советский и российский шахматист, экс-чемпион мира Анатолий Карпов рассказал о своём отношении к деньгам, а также о неудачной попытке игры на бирже.

«Я как-то особо никогда приумножением капитала не занимался. Для меня было важно, чтобы ни я, ни моё окружение не нуждались. Не думали, где взять денег на квартплату, на прочие расходы. Тот же отдых организовать. Вот это главное. У меня есть приятель в Америке, он очень состоятельный человек. В начале карьеры был гроссмейстером, а потом занялся игрой на бирже, торговал опционами. И как-то он мне сказал: «Понимаешь, уровень моей жизни не поменяется от того, будет у меня $10 млн, $5 млн или $20 млн. Я же десять обедов за один присест не съем». Так что главное в вопросах финансов — не потерять то, что есть», — сказал Карпов в интервью RT.

Также легендарный гроссмейстер рассказал, что успех в шахматах не помогает просчитывать ситуацию на бирже на несколько ходов вперёд.

«Я несколько раз пробовал играть на бирже, всё проиграл. С тех пор не доверяю агентам. Считаю, что их отношения с клиентами изначально непорядочны. На мой взгляд, агенты должны брать свой процент с прибыли, которую они обеспечивают. А они берут деньги во всех случаях, даже если проиграли всё твоё состояние. Причём даже если потом что-то выигрывают, то не компенсируют тебе никаких предыдущих потерь. Если уж и заниматься игрой на бирже, делать это надо самому. Изучать, влезать в тему, принимать решения. Но это уже отдельная профессия», — добавил Карпов.

Ранее Карпов высказался об эгоизме.