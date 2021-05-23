Карпов — об эгоизме: никогда не концентрировался только на шахматах

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Советский и российский шахматист Анатолий Карпов ответил на вопрос о том, по-прежнему ли он на ты с шахматами.
Карпов — об эгоизме: никогда не концентрировался только на шахматах
  • Reuters
  • © D. Osborne

«В последний раз я стал чемпионом мира в 1998-м, с тех пор фактически перестал за это звание бороться. Но в турнирах принимаю участие постоянно», — заявил Карпов в интервью RT.

Шахматист рассказал, по-прежнему ли шахматы являются для него статьёй заработка.

«В какой-то степени да. Просто они идут как бы параллельно с моей основной деятельностью. Да и уровень уже не тот, чтобы серьёзные призы получать», — отметил он.

Карпов также прокомментировал эгоизм выдающихся спортсменов и шахматистов.

«Я никогда не концентрировался только на шахматах. К тому же общественной деятельностью занимаюсь очень давно, а это сильно размывает шахматный эгоизм. На днях отметил 60 лет организации, которую возглавляю уже почти четыре десятка лет», — сказал шахматист.

Ранее Карпов прокомментировал своё 70-летие.

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