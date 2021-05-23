Карпов — о своём 70-летии: острее чувствовал возраст, когда перешагнул 50-летний рубеж

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Советский и российский шахматист Анатолий Карпов ответил на вопрос о взаимоотношениях с собственным возрастом.
Карпов — о своём 70-летии: острее чувствовал возраст, когда перешагнул 50-летний рубеж
  • © Рудольф Кучеров
  • РИА Новости

«Пока свободные. Может быть, реакция стала не такой быстрой на шахматной доске. Но на шахматной доске опять-таки энергии поменьше тратится. По жизни, честно говоря, я сильнее чувствовал возраст, когда перешагнул 50-летний рубеж. Сейчас так остро его уже не ощущаю», — сказал Карпов в интервью RT.

Также шахматист ответил на вопрос о том, как он представляет следующие десять лет своей жизни и нет ли у него желания уйти на покой, отдыхать на даче в кресле-качалке.

«Вот этим я никогда точно не хотел заняться. Вообще не умею отдыхать. Возможно, это основная проблема моей жизни», — добавил он.

23 мая Анатолию Карпову исполняется 70 лет.

Ранее Карпов высказался о темнокожих шахматистах.

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