Карпов — о своём 70-летии: острее чувствовал возраст, когда перешагнул 50-летний рубеж
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- РИА Новости
«Пока свободные. Может быть, реакция стала не такой быстрой на шахматной доске. Но на шахматной доске опять-таки энергии поменьше тратится. По жизни, честно говоря, я сильнее чувствовал возраст, когда перешагнул 50-летний рубеж. Сейчас так остро его уже не ощущаю», — сказал Карпов в интервью RT.
Также шахматист ответил на вопрос о том, как он представляет следующие десять лет своей жизни и нет ли у него желания уйти на покой, отдыхать на даче в кресле-качалке.
«Вот этим я никогда точно не хотел заняться. Вообще не умею отдыхать. Возможно, это основная проблема моей жизни», — добавил он.
23 мая Анатолию Карпову исполняется 70 лет.
Ранее Карпов высказался о темнокожих шахматистах.