МЮ одолел «Вулверхэмптон» благодаря голу Маты с пенальти в последнем туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» взял верх над «Вулверхэмптоном» в матче заключительного, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра состоялась в Вулверхэмптоне и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе манкунианцев на 13-й минуте отличился Энтони Эланга, а в компенсированное к первому тайму время с пенальти забил Хуан Мата. Хозяева ответили только голом Нелсона Семеду на 39-й минуте.

МЮ набрал 74 очка и занял по итогам сезона второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» (45) опустился на 13-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Астон Вилле» и занял четвёртое место в АПЛ.