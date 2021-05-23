«Челси» проиграл «Астон Вилле» и занял четвёртое место в АПЛ

В 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» на выезде проиграл бирмингемской «Астон Вилле».

Встреча, проходившая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Забитыми мячами у победителей отметились Бертран Траоре и Анвар Эль-Гази. У гостей гол на счету Бена Чилвелла.

Из-за поражения «Челси» опустился на четвёртое место, закончив сезон с 67 очками. «Астон Вилла» завершила чемпионат на 11-й строчке, имея 55 очков.

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