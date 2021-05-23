«Челси» проиграл «Астон Вилле» и занял четвёртое место в АПЛ
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Забитыми мячами у победителей отметились Бертран Траоре и Анвар Эль-Гази. У гостей гол на счету Бена Чилвелла.
Из-за поражения «Челси» опустился на четвёртое место, закончив сезон с 67 очками. «Астон Вилла» завершила чемпионат на 11-й строчке, имея 55 очков.
Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет с Мозесом контракт на три года.