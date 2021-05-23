СМИ: Фонсека является претендентом на пост главного тренера «Фиорентины»

«Фиорентина» заинтересована в приглашении на пост главного тренера наставника «Ромы» Паулу Фонсеки.

Об этом сообщает Sport Italia. По информации источника, 48-летний специалист является главным претендентом на пост наставника флорентийской команды в следующем сезоне. Портал утверждает, что в апреле стороны провели предварительные переговоры, а на следующей неделе обсудят вопрос сотрудничества более детально.

Фонсека уйдёт из «Ромы» по завершении нынешнего сезона. Римляне под руководством португальца дошли до полуфинала Лиги Европы и за один тур до конца чемпионата Италии занимают седьмое место.

За «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» с Кокориным сыграла вничью с «Кротоне» в Серии А.