СМИ рассказали о зарплате Витории в «Спартаке»

Стали известны подробности контракта португальского специалиста Руя Витории с московским «Спартаком».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата тренера и членов его штаба составит порядка €3,5 млн в год. Также красно-белые заложили в проект контракта возможность отставки тренера по инициативе клуба с выплатой 50% от остающейся суммы зарплаты, а не всех 100%. Данная деталь уже согласована со стороной португальца.

Последним местом работы 51-летнего Витории был саудовский «Ан-Наср», который при нём стал чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка страны. Кроме того, он известен по работе с лиссабонской «Бенфикой», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, а также по одному разу завоевал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги.

Ранее агент Паулу Фонсеки сообщил, что не получал запросов из «Спартака» о приглашении тренера.