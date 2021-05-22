Агент Фонсеки сообщил, что не получал запросов из «Спартака» о приглашении тренера

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Агент Марку Абреу, представляющий интересы главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, ответил на вопрос об интересе к его клиенту со стороны московского «Спартака».
Агент Фонсеки сообщил, что не получал запросов из «Спартака» о приглашении тренера
  • Reuters

«Со мной никто не связывался из «Спартака». Всё в порядке, думаю, у клуба уже есть главный тренер. И это не Паулу. Фонсеке, кстати, нравится российский чемпионат. Он считает его очень конкурентоспособным», — цитирует Абреу Sport24.

Тем не менее он отметил, что Фонсека никогда не был близок к тому, чтобы возглавить красно-белых. По его словам, у него был телефонный разговор со спортивным директором клуба Дмитрием Поповым, но на этом всё.

За тур до окончания Серии А «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице. По завершении сезона Фонсека покинет команду, а его место займёт Жозе Моуринью.

Ранее в «Спартаке» не исключили ухода Атаманенко с поста коммерческого директора клуба.

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