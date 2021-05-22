СМИ: Атаманенко покинет пост коммерческого директора «Спартака»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Атаманенко работает в этой должности с сентября 2020 года. До этого он уже занимал данный пост в клубе с 2014 по 2019 год. Он также известен в качестве гендиректора домашнего стадиона донецкого «Шахтёра».
По итогам минувшего сезона «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.
Ранее Василий Уткин выразил готовность войти в совет директоров «Спартака» на смену Зареме Салиховой.