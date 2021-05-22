СМИ: Атаманенко покинет пост коммерческого директора «Спартака»

Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко в ближайшее время покинет команду.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Атаманенко работает в этой должности с сентября 2020 года. До этого он уже занимал данный пост в клубе с 2014 по 2019 год. Он также известен в качестве гендиректора домашнего стадиона донецкого «Шахтёра».

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Василий Уткин выразил готовность войти в совет директоров «Спартака» на смену Зареме Салиховой.