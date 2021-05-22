СМИ: Атаманенко покинет пост коммерческого директора «Спартака»

Короткая ссылка
Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко в ближайшее время покинет команду.
СМИ: Атаманенко покинет пост коммерческого директора «Спартака»
  • ©spartak.com

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Атаманенко работает в этой должности с сентября 2020 года. До этого он уже занимал данный пост в клубе с 2014 по 2019 год. Он также известен в качестве гендиректора домашнего стадиона донецкого «Шахтёра».

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Василий Уткин выразил готовность войти в совет директоров «Спартака» на смену Зареме Салиховой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить