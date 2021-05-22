Уткин выразил готовность войти в совет директоров «Спартака» на смену Салиховой
- РИА Новости
«В знак солидарности с выходом Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака», в знак протеста против назначения тренера Витории и в знак несогласия с трансферным планом клуба готов войти в совет директоров «Спартака» в знак ромба», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Салихова находилась в составе совета директоров «Спартака» с 3 мая 2021 года.
По итогам минувшего сезона «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.
Ранее Салихова заявила о своём выходе из состава совета директоров «Спартака».