Уткин выразил готовность войти в совет директоров «Спартака» на смену Салиховой

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на новость о выходе Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна, из совета директоров московского клуба.

«В знак солидарности с выходом Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака», в знак протеста против назначения тренера Витории и в знак несогласия с трансферным планом клуба готов войти в совет директоров «Спартака» в знак ромба», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Салихова находилась в составе совета директоров «Спартака» с 3 мая 2021 года.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Салихова заявила о своём выходе из состава совета директоров «Спартака».